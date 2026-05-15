;

“Con Morandé estaba calladito”: Neme lanza fuerte descargo contra políticos y desata reacción inmediata en redes

“Pagamos el costo de todas las mierdas que hacen los políticos,

Javier Méndez

“Con Morandé estaba calladito”: Neme lanza fuerte descargo contra políticos y desata reacción inmediata en redes

El viernes por la mañana, el periodista de Mega, José Antonio Neme, soltó un fuerte descargo al aire. El conductor de Mucho gusto respondió a quienes han cuestionado sus críticas al actual Gobierno de José Antonio Kast y lanzó un mensaje claro.

“Voy a decir una cosa que es una realidad para el periodismo. El periodismo siempre debe ser la oposición al poder. Siempre, toda la vida”, partió.

“No tenemos por qué andar diciéndoles las cosas que hacen bien, ese es el desde. Cuando un gobierno lo hace bien, sea de izquierda o de derecha, no hay que andar tirándole flores, porque para eso lo eligieron”, expresó.

Revisa también:

ADN

Según su visión, precisamente hay que esperar una buena labor cuando los ciudadanos ya pagan diversos impuestos. “Además, pagamos el costo de todas las mierdas que hacen los políticos, porque los políticos no pagan ni un costo, ni la izquierda ni la derecha. El costo lo paga la gente”, señaló.

Vayanse a la punta del cerro. Yo estoy aquí para decir lo que se hace mal y lo que se hace bien es lo que debe ser”, sumó.

Cuando el clip fue viralizado en las redes sociales, aparecieron diversas reacciones. Algunos usuarios valoraron la postura del comunicador y otros, derechamente, lo cuestionaron por actitudes previas en el mismo espacio.

“Con Boric no lo vi tan enojado” fue uno de los comentarios. “Con (Kike) Morandé estaba calladito”, rescató otro, haciendo referencia a una reciente aparición del animador de Detrás del Muro en el matinal, donde aprovechó para disparar sin filtro contra la administración de Gabriel Boric.

Revive el momento a continuación:

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad