“Con Morandé estaba calladito”: Neme lanza fuerte descargo contra políticos y desata reacción inmediata en redes

El viernes por la mañana, el periodista de Mega, José Antonio Neme, soltó un fuerte descargo al aire. El conductor de Mucho gusto respondió a quienes han cuestionado sus críticas al actual Gobierno de José Antonio Kast y lanzó un mensaje claro.

“Voy a decir una cosa que es una realidad para el periodismo. El periodismo siempre debe ser la oposición al poder. Siempre, toda la vida”, partió.

“No tenemos por qué andar diciéndoles las cosas que hacen bien, ese es el desde. Cuando un gobierno lo hace bien, sea de izquierda o de derecha, no hay que andar tirándole flores, porque para eso lo eligieron”, expresó.

Según su visión, precisamente hay que esperar una buena labor cuando los ciudadanos ya pagan diversos impuestos. “Además, pagamos el costo de todas las mierdas que hacen los políticos, porque los políticos no pagan ni un costo, ni la izquierda ni la derecha. El costo lo paga la gente”, señaló.

“Vayanse a la punta del cerro. Yo estoy aquí para decir lo que se hace mal y lo que se hace bien es lo que debe ser”, sumó.

Cuando el clip fue viralizado en las redes sociales, aparecieron diversas reacciones. Algunos usuarios valoraron la postura del comunicador y otros, derechamente, lo cuestionaron por actitudes previas en el mismo espacio.

“Con Boric no lo vi tan enojado” fue uno de los comentarios. “Con (Kike) Morandé estaba calladito”, rescató otro, haciendo referencia a una reciente aparición del animador de Detrás del Muro en el matinal, donde aprovechó para disparar sin filtro contra la administración de Gabriel Boric.