Subsecretaria de Seguridad y críticas por “falta” de plan: “Los diputados esperaban que se les entregara un librito anillado”

La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, defendió este lunes la existencia del plan de seguridad del Gobierno, luego de que la última encuesta Cadem indicara que un 64% de las personas no cree que el Ejecutivo tenga una estrategia en esta materia.

Consultada por ese resultado, la autoridad fue tajante. “Eso no es efectivo. Lamentablemente ha sido aclarado varias veces, pero después se vuelve atrás en la misma pregunta y se empieza a generar confusión”, afirmó, descartando que el Gobierno carezca de una hoja de ruta.

Subsecretaria asegura que el plan existe y será actualizado

En esa línea, Quintana sostuvo que la estrategia de seguridad no solo existe, sino que incluso incorpora iniciativas previas a la llegada del Presidente José Antonio Kast a La Moneda. “Existe el plan”, remarcó la subsecretaria, al explicar que el trabajo actual apunta a actualizarlo.

Según consigna T13, el documento se encuentra en una fase administrativa final. “El plan existe, antes de que el Presidente Kast fuera gobierno también existía. Lo que nosotros hemos estado haciendo ahora es actualizarlo y lo que falta finalmente es única y exclusivamente que el decreto sea firmado por la ministra”, señaló.

La autoridad también reconoció que el Ejecutivo está trabajando para mejorar la comunicación sobre este punto. “Me tienen a mí ahora explicándoselo y volviendo un poco atrás en la génesis de esto”, expresó, al ser consultada por eventuales errores comunicacionales.

La polémica surgió luego de que la ministra Steinert señalara que no esperaba la exigencia del Congreso de un plan “estructurado, concreto”. Sus dichos fueron interpretados como una señal de que dicho plan no existía.

Sin embargo, Quintana explicó que la secretaria de Estado se refería al formato solicitado en esa sesión. “Ella se refería a que en ese momento no llevó el documento físico, sino que llevó el PowerPoint”, aclaró.

Además, agregó que no se le permitió exhibir la presentación. “Lo que ella hizo fue, con mucho cansancio porque había estado en tres comisiones ese día además, dar lectura de lo que era la presentación del plan”, indicó.

Según la subsecretaria, lo que sorprendió a Steinert fue que los diputados esperaran recibir “un librito anillado con el plan” durante la sesión.