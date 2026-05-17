El tenso cruce de Sammis Reyes ante Pancho Saavedra y Zabaleta: criticó la “mediocridad” del chileno

Un tenso momento se vivió en el programa Socios de la Parrilla cuando Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta enfrentaron a Sammis Reyes por las constantes polémicas en que se ha visto involucrado en el último tiempo. El exjugador de la NFL participó en el espacio de Canal 13 junto a Emilia Dides.

Fue Saavedra quien abrió el debate sin rodeos: “Te voy a decir algo, con mucho cariño, déjate de contar tus cosas, por favor, guárdatelas. Veníamos hablando en la camioneta que sentíamos que habías estado en este último tiempo involucrado en tantas cosas polémicas”.

Zabaleta fue en la misma línea: “¿Es necesario? ¿Ese es tu temperamento?”, preguntó el actor, quien también cuestionó si valía la pena “meterse en una polémica tan fome” teniendo familia. “¿Qué te pasa con eso”, cuestionó.

Sammis no se quedó callado. “Quiero ser bien cauteloso con lo que voy a decir. Tú me acabas de decir que yo no tengo que contar mis cosas. Estoy en desacuerdo”, respondió de entrada, y luego fue más allá apuntando directamente a la cultura chilena.

“Creo que el gran mal de nuestro país en este momento es que cuando un niño o alguien, sea quien sea, cuenta sus deseos, cuenta sus sueños, en vez de decirle ‘tú puedes’, se le apalea de a poquito”, sostuvo.

“Estoy hablando de mediocridad, de la idiosincrasia de este país, de cómo piensa la gente de acá. Tenemos un techo en Chile. Ese techo no es físico ni financiero, es un techo mental, el cual yo me despierto día tras día tratando de eliminar”, admitió.

Sobre sus polémicas, el deportista asumió su postura sin titubear: “Culpable de proteger a mi familia, culpable de proteger a mi mujer, culpable de querer ser un gran padre para mi hija. Soy culpable. El honor es algo que para mí es súper importante. Creo que en este país se ha perdido muchísimo”.

Finalmente, Reyes apuntó a un canal de televisión sin nombrarlo: “Han salido mentiras mías, mentiras duras, mentiras crudas y mentiras súper feas. Hay un canal de televisión que dijo que yo golpeé a una mujer. Hay mujeres acá presentes, está mi mamá en esta casa. Una mentira como esa, que el día de mañana mi hija tenga que ver ese celular de su papá, es súper fuerte”.