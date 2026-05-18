Aviso de bomba “para matar musulmanes” y denuncia por soborno en el SII: los antecedentes del chileno detenido en Brasil

El nombre de Germán Andrés Naranjo Maldini se hizo conocido este fin de semana luego de ser detenido en Brasil por protagonizar un violento episodio de insultos racistas y discriminatorios en el aeropuerto de São Paulo.

Pero no es la primera vez que el empresario enfrenta problemas con la justicia. Según reveló Mega Investiga, en Chile registra antecedentes por una querella por presunto cohecho y una denuncia por una falsa amenaza de bomba.

La causa más reciente fue presentada por el Servicio de Registro Civil. El organismo acusa a Naranjo Maldini de haber ofrecido dinero a una funcionaria en la oficina de Lo Barnechea para acelerar la entrega del pasaporte de su hijo.

De acuerdo con la querella, el ejecutivo habría mostrado un fajo de billetes y preguntado “¿a quién hay que pagarle?”, lo que derivó en la intervención del personal de seguridad.

A este antecedente se suma un episodio ocurrido en 2013 en el Hotel W Santiago. Según la denuncia, aseguró que había dejado una bomba “para matar a todos los musulmanes”, lo que activó un operativo del GOPE de Carabineros de Chile.

Finalmente no se encontraron explosivos y la Fiscalía determinó no perseverar en la causa, al considerar que los hechos no constituían delito.

Por ahora, Naranjo Maldini permanece detenido en Brasil, donde las autoridades investigan el episodio ocurrido y evalúan las eventuales consecuencias judiciales que podría enfrentar.