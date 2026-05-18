Homicidio por omisión o imprudencia temeraria: padre de niña que cayó de edificio seguirá detenido tras falta de acuerdo en el cargo

18 DE MAYO DEL 2026 / SANTIAGO Audiencia de formalización del padre de la niña de 2 años que falleció en Las Condes, luego de caer desde un piso 11. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

Un trágico suceso tuvo lugar el pasado domingo 17 de mayo con el fallecimiento de una menor de dos años de edad que cayó desde el piso 11 de un edifico en la comuna de Las Condes.

El padre de la niña quedó a disposición de las autoridades y fue formalizado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago; Sin embargo, no hubo acuerdo con la fiscalía, ya que el Ministerio Público consideró que correspondía el delito de Homicidio por omisión, pero el tribunal solo imprudencia temeraria, que tiene una carga mucho menor.

El hombre seguirá detenido hasta que el asunto sea resuelto por la Corte de Apelaciones.

Así también, se descartó que el involucrado pase a prisión preventiva al considerarse “excesivo”. Sin embargo, hay antecedentes agravantes acerca de la responsabilidad del mismo en el caso.

La postura de la Fiscalía apunta a una serie de antecedentes recogidos. Según indican, el hombre habría dejado sola a su hija por cerca de una hora y media. La menor estaba en una habitación sin malla de protección, con la cama junto a la ventana.

Además se resalta que existía un acuerdo judicial previo para instalar mallas que no se cumplió completamente.

Por otro lado, el informe policial entregado por la Brigada de Homicidios recabó el testimonio de un testigo que encontró a la menor fallecida tras oír un impacto en el estacionamiento. En el rastreo del lugar de la caída, se encontró la ventana abierta, con la cama de la menor bajo la misma, facilitando el incidente.

Es por ello que Fiscalía sostiene que no fue un simple descuido, sino “una conducta grave”, indicando que el imputado previó el riesgo y lo ignoró (dolo eventual).

Nuevos antecedentes

Otro antecedente clave es el presunto consumo de alcohol por parte del padre, así como el haber salido a un quincho y posteriormente a una discoteca.

Esto último fue referido por la defensa del acusado, quienes entregaron la versión del hombre.

La noche anterior celebraron el cumpleaños de la pareja en el quincho y la actividad terminó cerca de medianoche. Posteriormente, a las 10:40 del siguiente día, el imputado retiró a la niña, luego almorzaron y regresaron al departamento.

Agregaron que la menor quedó acostada con la ventana cerrada. Tanto el imputado como su pareja se quedaron dormidos y despertaron con la llegada de la policía.