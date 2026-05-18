Profesor educación básica es detenido en pleno colegio por tráfico de drogas en San Vicente de Tagua Tagua

Un operativo policial remeció la tranquilidad de la comunidad escolar en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua durante las últimas horas.

Un profesor de educación básica fue detenido por personal de Carabineros al interior de un colegio mientras se encontraba realizando sus labores.

El docente era intensamente buscado por los delitos de tráfico de drogas y receptación, siendo un caso que puso en alerta a la comunidad local.

Tras su respectiva audiencia de formalización ante el Juzgado de Garantía, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, fijando un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación al ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad.

Los hechos que originaron el caso se remontan al pasado 4 de mayo en el sector de Pueblo de Indios. En dicho lugar, personal policial intentó fiscalizar una camioneta, pero el hombre se dio a la fuga.

Al verificar los datos, se constató que el vehículo registraba un encargo vigente por robo y, además, transitaba utilizando placas patentes falsificadas.

Lejos de acatar la orden de detenerse, el conductor aceleró a fondo y dio inicio a una peligrosa persecución por diferentes sectores de la comuna. El seguimiento controlado culminó cuando el sujeto decidió abandonar el vehículo para continuar su escape a pie, perdiéndose su rastro entre los cerros de la zona.

Detalles del operativo

Pese a que el chofer logró evadir inicialmente a la justicia, Carabineros pudo detener a su acompañante, una mujer que se encontraba embarazada y cumplía el rol de copiloto.

Al registrar detalladamente la camioneta abandonada, los efectivos policiales descubrieron un cargamento ilícito: 647 gramos de marihuana procesada, junto con una serie de elementos y balanzas digitales asociadas directamente a la dosificación y comercialización de sustancias prohibidas.

“El tribunal de garantía decretó la prisión preventiva respecto de un varón que conducía una camioneta y, al ser fiscalizado por Carabineros, se dio a la fuga... el sujeto abandonó el vehículo y huyó hacia los cerros del sector”, detalló el fiscal adjunto de San Vicente, Gabriel Meza, respecto de las primeras diligencias que levantaron las alertas.

Capturado en su lugar de trabajo

Tras varios días de diligencias y análisis de información, los agentes de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Sexta Comisaría lograron dar con el paradero del prófugo.

El arresto se concretó de manera sorpresiva en el propio recinto educativo y en pleno horario laboral. El profesor fue trasladado de inmediato a la unidad policial para enfrentar los cargos de tráfico de estupefacientes y receptación de vehículo motorizado. Durante el tiempo que dure la indagatoria (tres meses), el profesional permanecerá tras las rejas en un centro penitenciario de la zona.