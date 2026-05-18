Una visita obligatoria y eventual consumo de alcohol: los detalles tras la caída de niña de 2 años desde un piso 11 en Las Condes

Durante la tarde del domingo, una niña de 2 años murió tras caer desde el piso 11 de un edificio residencial en la comuna de Las Condes, en un hecho que ahora es investigado por la Fiscalía Metropolitana Oriente y la Brigada de Homicidios de la PDI.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la menor se encontraba de visita en el departamento de su padre, quien mantenía un régimen de visitas autorizado por el Tribunal de Familia de Pudahuel.

Concretamente, la pequeña estaba durmiendo en uno de los dormitorios cuando, por causas que aún son materia de investigación, cayó desde una ventana que no contaba con malla de seguridad , precipitándose hacia el sector de estacionamientos del edificio.

La alerta fue dada por una vecina del cuarto piso, mientras que personal de ambulancia que llegó cerca de las 17:30 horas constató la muerte de la niña en el lugar.

Con el paso de las horas, además, surgieron nuevos antecedentes respecto al contexto en que ocurrió el hecho.

Los detalles

El fiscal Fernando Zeballos señaló que durante el fin de semana se habría realizado una celebración en el inmueble y que eventualmente existió consumo de alcohol por parte de adultos presentes en el departamento.

“De acuerdo a los antecedentes preliminares, efectivamente hubo una celebración el día de ayer. Habría continuado el día de hoy en el departamento o en dependencias comunes del edificio”, afirmó el persecutor.

En esa línea, agregó que “habría existido eventualmente consumo de alcohol conforme a la información preliminar con la que contamos”, aunque precisó que todos esos antecedentes continúan siendo investigados.

Por su parte, la subcomisaria Marcela Donaire, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, indicó que “la menor se precipitó desde el piso 11 mientras se encontraba al cuidado de su padre”, agregando que la niña permanecía en el lugar en el marco de visitas reglamentadas ordenadas por el tribunal.

Según se ha conocido, el padre de la menor se encontraba durmiendo en otra habitación junto a su actual pareja al momento de la caída y solo minutos después tomó conocimiento de lo ocurrido.

En paralelo, la familia materna de la niña evalúa presentar acciones judiciales por una eventual negligencia en el cuidado de la menor.