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VIDEO. “Si no aceptas, vas a quedar como un mar... ante todo Chile”: Leo Rey encara a Alexitico en redes sociales

“Hay hartas cosas que quedaron inconclusas y nunca diste la cara”, dijo el ex cantante de La Noche.

Nicolás Lara Córdova

“Si no aceptas, vas a quedar como un mar... ante todo Chile”: Leo Rey encara a Alexitico en redes sociales

El pasado fin de semana, DJ Méndez retó a un duelo de boxeo a Américo a través de un video compartido en redes sociales, lo que generó diversos comentarios y reacciones.

Entre ellas se encuentra el del exintegrante del grupo La Noche, quien compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un video donde retó a un combate a Alexitico.

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“Así como DJ Méndez retó a una pelea en un ring a Américo, yo también quiero retar a alguien y espero que no se le haga”, comenzó.

“Porque hay varias cuentas que arreglar. Hay hartas cosas que quedaron inconclusas y nunca diste la cara. Si no aceptas vas a quedar como un maricón ante todo Chile”, cerró.

Este conflicto se arrastra desde hace más de una década, lo que provocó la salida de Leo Rey del grupo La Noche.

La propuesta de Leo Rey recibió diversos comentarios, entre ellos el del mismo DJ Méndez, quien comentó: “¿¡Ahora entienden que es una velada deportiva llamada boxeo!? LET’S GO!”.

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