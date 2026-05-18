Alerta en el Maule: más de 20 mil hogares quedan sin suministro eléctrico

Una caída masiva de los servicios de electricidad afecta a la región del Maule, con 20.574 personas sin suministro de energía.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó que las zonas afectadas alcanzan las 14, en las que se encuentran:

Villa Alegre, Talca, Cauquenes, Maule, Sagrada Familia, San Javier, Pencahue, Hualañé, Pelarco, Longavi, Vichuquen, Licantem y Rauco.

Entre los sectores más afectados se encuentra Hualañe con más de cinco mil hogares sin luz. Lo sigue Curepto con una cifra que supera los cuatro mil y Licanten que registró 4543.

La información preliminar entregada por la empresa energética CGE indica que se trataría de una falla en la línea de la transmisión de Los Maquis, que va hacia la costa.

Se estima que la reposición del servicio llegaría por horas de la medianoche, con el uso de generadores impulsados por combustible.