Revés judicial para Elon Musk: jurado rechaza su millonaria demanda contra OpenAI por una simple pero crucial razón

La extensa batalla legal entre Elon Musk y OpenAI sumó un nuevo capítulo que esta vez parece ser definitivo y no muy positivo para el magnate.

Un tribunal de Oakland, California, determinó de forma unánime que la demanda interpuesta por el director ejecutivo de Tesla expiró legalmente.

De esta manera se exime de responsabilidad tanto a la firma tecnológica como a su cúpula directiva frente a las acusaciones del empresario.

El núcleo de la controversia se remonta a 2024, cuando Musk activó una ofensiva judicial alegando que el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y su presidente, Greg Brockman, desvirtuaron el propósito fundacional de la startup nacida en 2015.

Según la acusación, los directivos aprovecharon los fondos iniciales aportados por Elon para estructurar una entidad sin fines de lucro orientada al bienestar de la humanidad, para luego transformarla en 2019 en un lucrativo negocio comercial asociado con gigantes de la industria como Microsoft.

El factor tiempo

A pesar de la complejidad del debate sobre el rumbo ético y comercial del desarrollo de la inteligencia artificial, el panel de nueve ciudadanos no entró a dirimir el fondo de estas acusaciones.

En un lapso menor a dos horas de deliberación, el jurado concluyó que Musk estaba al tanto de los giros estructurales de la compañía desde el año 2021, lo que sitúa sus reclamos fuera de los márgenes temporales admisibles por la ley.

Con esta resolución, las aspiraciones del fundador de SpaceX, que exigía una indemnización superior a los USD 150.000 millones y la remoción de Altman y Brockman de sus cargos, quedan virtualmente congeladas.

El empresario había manifestado su intención de redirigir dicha compensación económica a la organización benéfica original de OpenAI en caso de ganar el pulso legal.

Durante la jornada del lunes, la jueza encargada del proceso validó la solidez de las conclusiones presentadas, señalando directamente a la representación legal del demandante su postura: “Creo que hay una cantidad sustancial de pruebas que respaldan el veredicto del jurado”.

La defensa y el tablero global de la IA

Por su parte, el equipo legal de OpenAI sostuvo a lo largo del juicio que las motivaciones detrás de la querella respondían más a una estrategia competitiva que a un perjuicio real.

La defensa expuso que, antes de abandonar el consejo directivo en 2018, Elon Musk buscó fusionar la startup con Tesla o asumir el control total de la división comercial para traccionar inversiones privadas. Tras su salida, el magnate fundó xAI, laboratorio que compite directamente en el mercado actual.

El desenlace de este litigio representa un importante alivio corporativo para OpenAI. En un escenario de alta competencia global frente a firmas como Google, Anthropic y DeepSeek, una resolución desfavorable habría puesto en jaque la estructura operativa de la compañía tecnológica.