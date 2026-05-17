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Menor de cuatro años fallece tras caer desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes

El trágico incidente ocurrió la tarde de este domingo en calle Los Militares, activando un amplio operativo de emergencia y una investigación de la PDI.

Mario Vergara

Imagen referencial

Imagen referencial / Hans Scott

Una tragedia conmovió a la comuna de Las Condes durante la tarde de este domingo, luego de confirmarse el fallecimiento de una menor de cuatro años tras precipitarse desde el piso 11 de un edificio. El incidente ocurrió en un inmueble ubicado en calle Los Militares, movilizando de inmediato a diversos equipos de emergencia hacia el sector oriente de la capital.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la niña se encontraba en el departamento en compañía de su padre al momento de producirse la caída. Tras el reporte del hecho, personal de una ambulancia, Carabineros y Bomberos llegaron al lugar para prestar asistencia, sin embargo, pese a los esfuerzos, se constató el deceso de la víctima.

Diligencias del Ministerio Público

Ante la gravedad del suceso, la Fiscalía instruyó la concurrencia de personal especializado para determinar la dinámica de lo ocurrido. El procedimiento investigativo quedó bajo la responsabilidad de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos efectivos se trasladaron al sitio del suceso para realizar los peritajes de rigor.

Los detectives de la BH trabajan en el empadronamiento de testigos y en la revisión de las medidas de seguridad del balcón o ventanales del inmueble, con el fin de establecer si existió algún tipo de negligencia o si se trató de un accidente fortuito.

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