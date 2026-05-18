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VIDEO. La Primera B tiene un nuevo candidato al título: un histórico se mete en la pelea por el ascenso

Unión Española celebró su aniversario número 129 con una victoria sobre Deportes Iquique y alcanzó su cuarto triunfo consecutivo en la Liga de Ascenso.

Javier Catalán

FOTO: CEDIDA / UNO NOTICIAS

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Este lunes se cerró la duodécima fecha de la Primera B con un duelo clave en la lucha por el ascenso, donde Unión Española celebró de la mejor manera su aniversario número 129.

El cuadro “hispano” vino desde atrás para derrotar por 2-1 a Deportes Iquique, resultado que lo mete de lleno en la pelea por los primeros puestos de la Liga de Ascenso.

Fueron los “Dragones Celestes” quienes golpearon primero en el Estadio Santa Laura gracias a un golazo de Agustín Venezia a los 24 minutos. El atacante venció a Julio Fierro con un impecable tiro libre ajustado al palo izquierdo.

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Sin embargo, en el segundo tiempo los dirigidos por Ronald Fuentes reaccionaron ante los más de 4.000 hinchas presentes en Independencia y rápidamente encontraron la igualdad mediante un cabezazo de Sebastián Pereira (50’) tras un tiro de esquina.

La remontada definitiva llegó a los 68 minutos gracias a Andrés Vilches, quien conectó una volea dentro del área tras un centro de Rodrigo Vásquez, futbolista que apenas llevaba un minuto en cancha.

Con esta victoria, Unión Española llegó a los 20 puntos y escaló hasta la sexta posición de la Primera B, quedando a solo cuatro unidades de Cobreloa, líder del campeonato. Deportes Iquique, en tanto, se mantiene en el puesto 13 con apenas 11 puntos.

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