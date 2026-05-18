Arqueología desde el computador: satélites revelan 260 tumbas prehistóricas en el Sáhara

El avance de la tecnología y las complejidades geopolíticos influyen directamente, aunque de forma opuesta, en el desarrollo de la investigación científica.

En un escenario donde el trabajo de campo tradicional resulta inviable, un equipo internacional de arqueólogos logró un hito histórico sin remover un solo grano de arena.

Gracias a esos esfuerzos se logró el hallazgo de 260 complejos funerarios de grandes dimensiones, ocultos en el desierto de Atbai, en el este de Sudán.

La investigación, publicada en la revista científica African Archaeological Review, expone la existencia de una vasta tradición ritual compartida por las culturas nómadas del Sáhara, mucho antes de que se levantaran las primeras pirámides en el Valle del Nilo.

Debido al conflicto armado que azota al país africano, los especialistas sustituyeron las excavaciones por el análisis minucioso de imágenes satelitales en Google Earth y otras plataformas de teledetección.

A lo largo de seis meses de inspección virtual, rastrearon un corredor de casi 1.000 kilómetros de superficie árida entre el río Nilo y el mar Rojo, sacando a la luz un patrimonio que permanecía invisible.

Arquitectura monumental en el desierto

Las dimensiones de estas construcciones desafían la concepción tradicional sobre las capacidades de los pueblos itinerantes.

Se trata de estructuras que alcanzan hasta 80 metros de diámetro, delimitadas por enormes muros circulares de piedra.

De acuerdo con las descripciones que los autores del hallazgo ofrecieron en la plataforma The Conversation, existe un patrón de forma sistemática que llamó la atención.

“Grandes fosas comunes circulares llenas de huesos de personas y animales, a menudo dispuestos cuidadosamente alrededor de una persona clave en el centro”, detallan.

Los análisis de radiocarbono en yacimientos de la zona sitúan la edificación de estos recintos entre el 4000 y el 3000 a.C.

El hecho de que los restos humanos aparezcan junto a vacas, ovejas y cabras evidencia el profundo valor simbólico y económico que se le otorgaba al ganado.

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Organización y amenazas actuales

Hasta la fecha, la comunidad científica apenas tenía constancia de una veintena de estos monumentos en la región.

Sin embargo, la identificación de estos 260 nuevos puntos demuestra que se trataba de una práctica extendida y compartida por comunidades con una fuerte identidad cultural, diferenciada de los agricultores del Nilo.

“Estos recintos funerarios nos revelan que incluso los nómadas dispersos eran un pueblo extremadamente bien organizado y con una gran capacidad de adaptación”, enfatizaron los responsables del estudio.

La disposición de los cuerpos en torno a un individuo central apunta a los primeros indicios de jerarquías sociales en el Sáhara prehistórico, coincidiendo con el fin del ‘período húmedo africano’ y el avance de la desertificación hacia el 5000 a.C.

Pese a que las estructuras sobrevivieron cinco milenios, el peligro actual es humano. La alianza de investigación advirtió que la minería ilegal de oro, los saqueos y el vandalismo ya dañaron gravemente al menos 12 de estos complejos, poniendo en riesgo un archivo arqueológico clave.