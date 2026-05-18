Vecinos alertaron de la tragedia: qué se sabe de la muerte de niña de 2 años tras caer desde piso 11 en Las Condes

Una niña de 2 años murió tras caer desde el piso 11 de un edificio residencial ubicado en la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana. El hecho ocurrió mientras la menor se encontraba pasando el día en el departamento de su padre.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la pequeña se encontraba durmiendo en uno de los dormitorios del inmueble cuando, por razones que son investigadas, cayó por una ventana que no contaba con malla de seguridad , precipitándose hacia el sector de los estacionamientos del edificio.

Según información recopilada por los investigadores, el padre de la menor también se encontraba durmiendo al momento de la caída, aunque en otra habitación junto a su actual pareja.

Además, se indaga un evento social realizado previamente en el domicilio, donde habría existido consumo de alcohol , situación que podría ser relevante para establecer las condiciones en que los adultos estaban a cargo de la niña.

La Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Oriente, quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del caso y determinar eventuales responsabilidades por presunta negligencia en la muerte de la menor.