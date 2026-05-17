“Sácale la rechu...”: DJ Méndez encara a Américo en redes y lo reta a los golpes por ser “choro con una mujer”

Esta semana, Leopoldo Méndez, conocido popularmente como DJ Méndez, perdió la paciencia. A través de redes sociales, el cantante nacional lanzó un desafío a su colega de actividad: Américo.

“Tengo un anuncio, tengo un reto que hacerle a una persona por algo personal, por algo que está pasando, y eres tú, Américo”, dijo la voz de Lady sobre un cuadrilátero.

“Américo, escúchame bien lo que te voy a decir. Tenemos que arreglar cuentas, porque hiciste algo que no se debe hacer. Ya pasaste por un juez y lo que diga él es una cosa, pero sabes lo que hiciste, es otra”, siguió.

La idea propuesta por el porteño es que ambos se suban al ring “de forma deportiva” y no “de violencia, de picado”.

“Si no lo haces, vas a quedar mal ante todo Chile. Si puedes con una mujer, te las das de choro con una mujer, hazlo con un hombre, como yo. ¿Vamos?”, siguió.

Varios comentarios tomaron el asunto para la risa. “Yo me encargo del fatality”, lanzó Leo Rey, un conocedor de la saga Mortal Kombat.

“Te tengo fe, DJ Méndez, sácala la rechu...”, escribió otra persona.

Formalización de Américo

La invitación llega luego de que el cantante de cumbia fuera formalizado por los delitos de lesiones y daños en contexto de violencia intrafamiliar en contra de su expareja, la actriz y comediante argentina Yamila Reyna.

La justicia determinó dejarlo con arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima. Además, se pidió que el artista no hable de la mujer públicamente.

“La Fiscalía realizó la investigación respectiva y se logró establecer que la víctima recibió violencia verbal de alto calibre y violencia física frente a múltiples personas en la comuna de San Javier”, afirmó el fiscal Patricio Caroca el martes.