“Chile, definitivamente, no se cae a pedazos, el Estado no está quebrado ni Codelco fundido” / Oscar Guerra

Máximo Pacheco, presidente saliente del directorio de Codelco, rompió el silencio sobre la auditoría interna que investiga si las cifras de producción de diciembre de 2025 fueron infladas en casi 20.000 toneladas.

En entrevista con el diario El País, Pacheco reveló que el proceso se originó en una denuncia anónima que llegó a su correo el 25 de febrero de 2026, la cual derivó de inmediato al auditor general. “Pocas empresas en Chile tienen un gobierno corporativo más fuerte y desarrollado que Codelco. El país puede estar tranquilo al respecto”, afirmó frente a la indagatoria.

“El primer trimestre de 2026 tuvimos 385 denuncias, varias de ellas anónimas, a través de nuestro canal en línea. Le hace bien a nuestra empresa que tengamos este canal anónimo y procesos claros para investigarlos. Eso habla de nuestra cultura de probidad y transparencia”, afirmó.

El directivo dejará su cargo el próximo 25 de mayo, cuando asumirá Bernardo Fontaine. “Me voy feliz. Me siento muy orgulloso de la gestión que hemos hecho: construimos una plataforma estratégica muy sólida para Codelco. Hacer más de lo mismo, se puede hacer. Hacer cosas estratégicas en un negocio que tiene una mirada de largo plazo, es muy complejo”, dice hoy.

Ante los cuestionamientos de desempeño de la cuprífera por parte del gobierno de José Antonio Kast —cuyo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, le preguntó públicamente “¿no hay ninguna autocrítica?” en la última junta de accionistas— Pacheco salió con fuerza a defender su gestión y la salud de la compañía. “Chile, definitivamente, no se cae a pedazos, el Estado no está quebrado ni Codelco fundido”, dijo.

“Me alegra que (el Ministro Quiroz) esté preocupado. Es una buena noticia que él esté preocupado, porque eso quiere decir que le pone atención a la compañía. Tuve una buena reunión con él en su oficina, duró más de una hora. Estábamos los dos solos”, sostuvo en otra parte del diálogo. Poco después sumó: “Codelco para él es la gallina de los huevos de oro, por lo que me parece muy bien que la cuide y se preocupe de ella”.

Pachecó habló en cifras sobre Codelco. “Con los precios actuales, generará este año 8.000 millones de dólares de EBITDA, es decir, 23 millones de dólares al día. Una empresa que genera esa utilidad antes de impuestos, de intereses y de depreciación, es potente. No hay en Chile ningún negocio mejor. Por lo tanto, definitivamente Codelco no está en crisis.

Sobre la deuda de 25.000 millones de dólares, el cabecilla apuntó al Estado: “Somos la única empresa en Chile que tiene un impuesto del 10% sobre su venta. Luego, pagamos royalty, impuesto a las utilidades y un impuesto adicional de 40% por ser empresa pública. Hay una carga tributaria muy importante”.

La relación con el gobierno de Kast

Pacheco nunca se reunió con el Presidente Kast. Tras la junta del 20 de abril, optó por enviarle una versión impresa de la memoria anual de Codelco 2025. Consultado sobre si recibió respuesta, fue escueto: “Recibí respuesta de que la había recibido”. Y ante la pregunta de si no era prioritario para un presidente reunirse con el líder de la empresa más importante del país, cerró con pocas palabras: “Ya llegará el momento”.