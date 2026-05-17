“No es fácil reemplazar a Zampedri, pero voy a dar lo mejor de mí; me he preparado física y mentalmente” / CLAUDIO ROJAS BARCELO/ AGENCIA UNO

Fernando Zampedri encendió las alarmas en Universidad Católica tras recibir un fuerte rodillazo en el rostro durante el primer tiempo del partido ante Deportes Limache.

El goleador de los “cruzados” abandonó la cancha en camilla al minuto 36 del encuentro y fue trasladado de inmediato a la Clínica San Carlos de Apoquindo. Según informó la UC en sus redes sociales, el delantero sufrió un traumatismo cráneo nasal producto del golpe.

El “Toro” quedó en duda para enfrentar el próximo jueves a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. Frente a esta situación, Juan Francisco Rossel avisó que está “preparado” para reemplazar a Zampedri en caso de que no pueda jugar contra el cuadro ecuatoriano.

“Me he preparado física y mentalmente. Trato de entrenar siempre bien. Si Zampedri no puede estar, no es fácil reemplazarlo, pero voy a dar lo mejor de mí”, aseguró Rossel en zona mixta tras el triunfo de Universidad Católica sobre Limache.

Además, el ariete de 21 años anticipó la intensa semana que tendrá la UC, donde se medirá contra Barcelona por Copa Libertadores y luego chocará con Colo Colo por el Campeonato Nacional.

“Son partidos definitorios y difíciles; tenemos Copa Libertadores y después un clásico. Ahora vamos a llegar a Santiago a descansar y desde mañana comenzaremos a preparar lo que será el partido con Barcelona y después con Colo Colo”, concluyó Rossel.