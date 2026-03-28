DJ Méndez confirma reconciliación con su expareja tras quiebre

Santiago

El cantante DJ Méndez confirmó que retomó su relación con su expareja, Beatriz Fuentes, luego de meses de separación tras haber anunciado su matrimonio en 2024.

La reconciliación se dio a conocer a través de redes sociales, donde Fuentes compartió imágenes junto al artista en un evento, acompañadas de un mensaje que reflejó el nuevo momento que viven como pareja.

“El amor tiene altos y bajos y nosotros hemos tenido de todo”, escribió, destacando que las dificultades enfrentadas fortalecieron el vínculo y los llevaron a esta nueva etapa juntos.

En la publicación, además, celebraron cuatro años de relación, agradeciendo el apoyo de su entorno cercano y proyectando continuidad en su historia.

Días después, Fuentes volvió a compartir registros junto al cantante, incluyendo fotografías familiares y encuentros con cercanos, consolidando públicamente la reconciliación.