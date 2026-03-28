;

DJ Méndez confirma reconciliación con su expareja tras quiebre

El cantante chileno retomó su relación con Beatriz Fuentes, quien compartió mensajes sobre una nueva etapa marcada por el amor.

Verónica Villalobos

DJ Méndez confirma reconciliación con su expareja tras quiebre

Santiago

El cantante DJ Méndez confirmó que retomó su relación con su expareja, Beatriz Fuentes, luego de meses de separación tras haber anunciado su matrimonio en 2024.

La reconciliación se dio a conocer a través de redes sociales, donde Fuentes compartió imágenes junto al artista en un evento, acompañadas de un mensaje que reflejó el nuevo momento que viven como pareja.

“El amor tiene altos y bajos y nosotros hemos tenido de todo”, escribió, destacando que las dificultades enfrentadas fortalecieron el vínculo y los llevaron a esta nueva etapa juntos.

En la publicación, además, celebraron cuatro años de relación, agradeciendo el apoyo de su entorno cercano y proyectando continuidad en su historia.

Días después, Fuentes volvió a compartir registros junto al cantante, incluyendo fotografías familiares y encuentros con cercanos, consolidando públicamente la reconciliación.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad