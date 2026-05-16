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Violenta reacción: periodista atacó a equipo de TV luego de esta incómoda pregunta a Arturo Vidal

El “King” se quedó en blanco tras la interrogante de un reportero del programa Plan perfecto. Ahí apareció el comunicador que juega un rol clave en la carrera del deportista.

Javier Méndez

Violenta reacción: periodista atacó a equipo de TV luego de esta incómoda pregunta a Arturo Vidal

Esta semana, un equipo del programa Plan perfecto de Chilevisión vivió un incómodo momento mientras entrevistaba a Arturo Vidal.

La noche del jueves, el “King” asistió al lanzamiento de un perfume árabe en el Hotel W y un joven periodista del programa de farándula aprovechó para lanzar una pregunta personal al futbolista.

“¿Cómo están las cosas con Marité?”, quiso saber el comunicador, en referencia a su exesposa y las polémicas con Camilo Huerta.

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Arturo Vidal, que escuchaba con atención, quedó en blanco, no respondió y tan solo lanzó una mirada fuera del ángulo de la cámara.

Ahí fue cuando entró en escena Maks Cárdenas, un conocido periodista deportivo que ha establecido un vínculo clave con el deportista, incluyendo el manejo de su carrera comercial.

Cuando el reportero se animó a seguir con otra interrogante sobre Huerta, su colega de profesión metió la mano para derechamente sacar el micrófono y terminar la entrevista.

A continuación, el asesor se giró e intentó cubrir la cámara con sus manos.

Naturalmente, la situación indignó al panel del espacio de las tardes. “No lo puedo creer”, dijo Eduardo de la Iglesia al volver de la nota.

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