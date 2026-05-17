Muere Joaquín Lavín Pradenas, exalcalde de Portezuelo y padre de Joaquín Lavín Infante

Santiago

Durante la madrugada de este sábado se confirmó el fallecimiento de Joaquín Lavín Pradenas a los 99 años, reconocido exalcalde de Portezuelo y padre del exjefe comunal de Las Condes, Joaquín Lavín. Además, era abuelo del exdiputado Joaquín Lavín León.

La información fue dada a conocer por la Municipalidad de Portezuelo, comuna donde Lavín Pradenas desarrolló gran parte de su trayectoria en el servicio público, desempeñándose como alcalde entre 1973 y 1975, y posteriormente entre 1986 y 1991. Años más tarde, continuó ligado a la política local como concejal entre 1996 y 2000.

A través de redes sociales, el municipio expresó sus condolencias por la muerte de una de las figuras políticas más reconocidas de la comuna. “La Ilustre Municipalidad de Portezuelo, su alcalde Juan Carlos Ramírez Sepúlveda y el Honorable Concejo Municipal, se adhieren al dolor por el sensible fallecimiento de Joaquín Lavín Pradenas”, señalaron desde la administración comunal.

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Junto con ello, las autoridades informaron que se decretaron cuatro días de duelo comunal, medida que se extenderá hasta el próximo martes 19 de mayo como homenaje a la trayectoria pública de la exautoridad.