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Leo Rey confirma triste pérdida personal en sus redes sociales: “Un tremendo ser humano”

“Me recibió bien cuando yo era un cantante callejero”, recordó sobre los inicios de su amistad.

Javier Méndez

Leo Rey confirma triste pérdida personal en sus redes sociales: “Un tremendo ser humano”

Con profunda tristeza y un mensaje cargado de emoción, el reconocido cantante chileno y figura de la música tropical, Leo Rey, anunció el fallecimiento de uno de sus amigos, Luis Claudio Maturana.

A través de una conmovedora publicación en sus redes sociales oficiales, el ex-vocalista de La Noche compartió detalles de su historia de vida junto a Maturana, a quien describió como “un gran talento musical y un gran escritor y libretista”.

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El músico conoció a “Limachito”, como cariñosamente lo llamaba, en 1994 en una carnicería de Limache. “Amablemente siempre me recibió bien cuando en esos años yo era un cantante callejero”, recordó.

“Me afinaba la guitarra, me enseñó acordes etc, etc. Un tremendo ser humano, un gran talento musical y un gran escritor y libretista ‘Limachito’. Gracias por todo lo que me enseñaste amigo Luis Claudio. Mi corazón te extrañará… vuela alto”, expresó el artista.

Un poco más temprano el comediante nacional Álvaro Salas también le dedico una publicación en Instagram. “Compartimos risas, escenarios y muchas historias que hoy atesoro con el corazón lleno de gratitud”, aseguró con una fotografía de ambos.

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