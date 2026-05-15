Programa chileno termina con brutal pelea e insultos de grueso calibre: “Perro chuche...”

Esta semana, la grabación de un programa de entrevistas chileno terminó de la peor forma, luego de que dos de sus participantes se enfrascaron en una brutal pelea.

La situación ocurrió en Cuéntame todo y exagera, un show de YouTube que ha reunido a los personajes más peculiar del internet chileno, muchos asociados al llamado “Torneo de Cell”.

Esta vez la disputa involucró a Caracoduende y Wasón King, dos representantes de los ‘influencers’ under del territorio.

Todo se habría originado por una burla de ‘King’ mientras su rival aprovechaba el espacio para mandar un par de saludos a sus amigos.

Caracoduende perdió la paciencia y lo enfrentó. En uno de los clips da golpes de puño y luego, cuando el amigo de Carlitos Run está en el suelo, aprovecha para darle patadas.

Los animadores intentaron calmar el ambiente. “Perro chuche... no vengas a pasarte”, se escucha en el clip del episodio que aún no ve la luz.

En los comentarios de redes sociales varios acusaron que se trataba de un simple tongo. Ahí la creadora de contenidos @katherine_isfantasticcc aseguró que fue real y que incluso Wasón quedó con un ojo morado.

Cabe recordar que hace menos de un mes el mismo set fue escenario de otro enfrentamiento. En aquella ocasión Pájaro Verde, hombre detrás del reality show Iquique Shore, atacó al influencer nacional Wizard debido a una rencilla previa.

“Estás obsesionado con tu proyecto, que es malísimo; aparte de estar obsesionado con Diego González”, le dijeron al primero.