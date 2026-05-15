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En medio de caso por violencia intrafamiliar: Américo sorprende con anuncio de show en España pese a arraigo nacional

El cantante formará parte del espectáculo “Destino Cumbia” en Barcelona.

Felipe Romo

En medio de caso por violencia intrafamiliar: Américo sorprende con anuncio de show en España pese a arraigo nacional

El cantante Domingo Vega, más conocido como Américo, se encuentra en un caso de violencia intrafamiliar en contra de su ex pareja Yamila Reyna en febrero de 2026 tras agredir e insultar a la actriz.

Entre las medidas cautelares que se le impusieron al artista de cumbia fue una orden de alejamiento, además de arraigo nacional. Sin embargo, el anuncio de un show en España con su presencia sorprendió a todos.

Américo formará parte del espectáculo “Destino Cumbia” en Barcelona el próximo 28 de agosto.

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Esto generó diversas reacciones de los fanáticos en la publicación hecha por la organización, que tuvo que cerrar los comentarios ante el gran descontento por el anuncio.

¿Qué pasa con Américo y su show en España?

Si bien el artista mantiene un arraigo nacional vigente, existe una serie de condiciones del mismo para shows previamente programados.

Entre estos se encuentran presentaciones en Buenos Aires, Quito y una serie de conciertos en México. Sin embargo, una de las condiciones impuesta por el tribunal es el pago de cinco millones de pesos por concepto de fianza de retorno.

Sin embargo, se desconoce si la firma en España forma parte de esta serie de presentaciones, por lo que podría tratarse de una nueva agenda del cantante en su serie de shows internacionales.

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