VIDEO. Noche amarga para Vicente Pizarro: se perdió un gol increíble ante River y su equipo fue eliminado en semifinales
Con el volante chileno en cancha, Rosario Central cayó por la cuenta mínima ante el conjunto “millonario” y quedó fuera de la carrera por el título.
Este sábado por la noche, Vicente Pizarro sufrió en cancha la eliminación de Rosario Central ante River Plate por las semifinales del Torneo Apertura 2026 en el futbol argentino.
El conjunto “millonario” se impuso por 1-0 gracias al solitario gol de Facundo Colidio al minuto 62. Pizarro estuvo muy cerca de darle el empate a su equipo a los 71′, pero se perdió un gol increíble en el área chica.
Tras dejar en el camino a Rosario Central, River Plate se instaló en la final del Torneo Apertura y este domingo conocerá a su rival, el cual saldrá de la llave entre Belgrano y Argentinos Juniors, equipo donde militan los chilenos Brayan Cortés e Iván Morales.
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