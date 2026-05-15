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VIDEO. Los Tenores viven la previa de la fecha 12 de la Liga de Primera

En el programa de este viernes, nuestros panelistas analizaron el presente de Colo Colo, la U y la UC de cara a sus partidos del fin de semana.

Carlos Madariaga

Los Tenores viven la previa de la fecha 12 de la Liga de Primera

Los Tenores viven la previa de la fecha 12 de la Liga de Primera / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este viernes 15 de mayo, nuestros panelistas comenzaron el programa analizando el nuevo escándalo que envuelve al camarín del Real Madrid y anticiparon el arranque de la fecha 12 de la Liga de Primera.

Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron la forma en que Fernando Ortiz afrontó las críticas al nivel de Colo Colo en la previa al duelo con Ñublense.

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Además, supieron del presente de la U de Chile y de la UC para sus choques contra Cobresal y Deportes Limache, respectivamente.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 15 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también supieron de una polémica que involucra a Unión Española y conversaron con Carlos Escudero, DT de la Sub 20 de Deportes Antofagasta.

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