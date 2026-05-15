Los Tenores viven la previa de la fecha 12 de la Liga de Primera / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este viernes 15 de mayo, nuestros panelistas comenzaron el programa analizando el nuevo escándalo que envuelve al camarín del Real Madrid y anticiparon el arranque de la fecha 12 de la Liga de Primera.

Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron la forma en que Fernando Ortiz afrontó las críticas al nivel de Colo Colo en la previa al duelo con Ñublense.

Además, supieron del presente de la U de Chile y de la UC para sus choques contra Cobresal y Deportes Limache, respectivamente.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 15 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también supieron de una polémica que involucra a Unión Española y conversaron con Carlos Escudero, DT de la Sub 20 de Deportes Antofagasta.