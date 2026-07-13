Dos sistemas frontales llegan a Santiago: lluvias podrían dejar hasta 80 milímetros en la capital

La llegada de nuevos sistemas frontales marcará el tiempo esta semana en la zona centro-sur del país, con avisos por precipitaciones, viento y nevadas emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile para distintas regiones.

En la Región Metropolitana, el pronóstico apunta a un evento de lluvias que podría extenderse entre el miércoles 15 y el domingo 19 de julio, con su momento más intenso durante jueves y viernes, cuando se esperan chubascos fuertes en el valle.

Según explicó el meteorólogo Gianfranco Marcone, para la Región Metropolitana “se espera que también lleguen las precipitaciones entre miércoles en la noche o jueves”.

El especialista detalló que el primer sistema frontal debería comenzar a declinar durante el viernes, aunque con montos relevantes para la época. “En Santiago se estiman montos de precipitaciones sobre lo normal para lo que es el mes de julio”, advirtió.

De acuerdo con Marcone, entre ambos sistemas frontales la capital podría recibir una cantidad importante de agua. “En julio caen cerca de un poquito más de 50 milímetros, y estos sistemas frontales entre los dos podrían dejar unos 60 a 80 milímetros en Santiago”, explicó.

El escenario también preocupa en regiones del sur, donde se proyectan entre 30 y 40 milímetros de lluvia para Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía, zonas que todavía desarrollan labores de recuperación tras el último sistema frontal.

Además, el meteorólogo anticipó que un segundo evento avanzaría durante el fin de semana hacia el norte. “Y el sábado llegaría otro sistema frontal, el cual llegaría hasta la Región de Atacama”, indicó.

Por ahora, SENAPRED mantiene Alerta Temprana Preventiva para las regiones de Los Lagos, Los Ríos, Maule, O’Higgins, Biobío, Coquimbo y Valparaíso, ante el posible impacto de las precipitaciones y otras condiciones meteorológicas asociadas.