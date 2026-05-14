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PREVIA. Vuelve la Liga de Primera: así se jugará la fecha 12 del Campeonato Nacional 2026

La nueva jornada del torneo se disputará entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo.

Carlos Madariaga

Agencia Uno

Agencia Uno / Daniel Pino/UnoNoticias

El calendario del fútbol chileno tiene como gran novedad en 2026 la inclusión de la Copa de la Liga, la que se tomó las últimas dos semanas de actividad.

Tras ello, ahora volverá la disputa de la Liga de Primera, con una agenda concentrada en tres días.

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La fecha 12 comenzará el viernes 15 de mayo, con duelos simultáneos en Coquimbo y el estadio Santa Laura.

El sábado 16 habrá otros dos compromisos, donde destaca la visita de la UC al sublíder, Deportes Limache.

En tanto, el domingo 17, la agenda contará con cuatro duelos, con el choque de Cobresal ante la U de Chile y el de Colo Colo ante Ñublense como los platos fuertes de la jornada.

La programación de la fecha 12 de la Liga de Primera

Viernes 15 de mayo

20:00 horas | Coquimbo Unido vs. Audax Italiano | Francisco Sánchez Rumoroso

20:00 horas | Palestino vs. Deportes La Serena | Santa Laura

Sábado 16 de mayo

17:30 horas | O’Higgins vs. Universidad de Concepción | Codelco El Teniente

20:00 horas | Deportes Limache vs. Universidad Católica | Lucio Fariña

Domingo 17 de mayo

12:30 horas | Huachipato vs. Unión La Calera | Estadio Huachipato

15:00 horas | Cobresal vs. Universidad de Chile | El Cobre

17:30 horas | Colo Colo vs. Ñublense | Monumental

20:00 horas | Deportes Concepción vs. Everton | Ester Roa Rebolledo

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