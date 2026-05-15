Es nieto del goleador histórico de Coquimbo Unido y se luce con una asistencia de rabona para el triunfo “pirata” ante Colo Colo en el Nacional Sub 20 / iInstagram @coquimbounidoformativo

Durante este viernes, en el Complejo Las Rozas, Coquimbo Unido recibió a Colo Colo por la undécima fecha del torneo nacional del Fútbol Joven.

Al respecto, los “piratas” se hicieron fuertes en casa al imponerse por 3-1, con un nombre propio resaltando en el rendimiento de los nortinos.

Se trata de Nicolás Julio, que se lució con una asistencia de rabona para la apertura de la cuenta, obra de Francisco Romero.

INCREÍBLE CENTRO DE RABONA DE NICOLÁS JULIO PARA QUE FRANCISCO ROMERO ANOTE EL 1-0 ANTE COLO COLO🤩🏴‍☠️



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"Siempre trato de divertirme, de hacer mi juego, es algo que siempre me ha caracterizado. Siempre me ha gustado encarar, desde chico“, comentó Nicolás Julio tras el partido, en diálogo con ADN Deportes, donde además aportó con el 2-0 al abrochar un contrgolpe comandado por Gino Alfaro.

MUY BUEN PASE DE GINO ALFARO Y NICOLÁS JULIO ANOTA EL 2-0 ANTE COLO COLO🤩⚽️



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“Contento por el grupo, necesitábamos los puntos. Hice un muy buen partido, estoy satisfecho”, comentó el delantero de Coquimbo Unido, quien tiene de dónde sacar sus dotes ofensivos.

Esto considerando que es nieto del goleador histórico de los “piratas”, Eugenio Julio.

“Siempre está aconsejándome, apoyándome, agradecido de tener una persona así en mi vida, que me aconseja en momentos importantes”, cerró Nicolás Julio, figura en la victoria sobre Colo Colo y quien aspira a consolidarse también a nivel profesional en el futuro.