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VIDEO. Senador PPD Ricardo Celis da por caído acuerdo con Hacienda por megarreforma: “La confianza hoy día está rota”

El parlamentario aseguró que la modificación realizada por la cartera al impuesto corporativo quebró el entendimiento alcanzado con el Ejecutivo sobre la invariabilidad tributaria.

Nelson Quiroz

El senador del PPD Ricardo Celis aseguró que el acuerdo alcanzado con el Gobierno en el marco de la discusión de la megarreforma tributaria quedó sin efecto, luego de que el Ministerio de Hacienda modificara la indicación sobre la rebaja del impuesto corporativo desde el 23% al 22%, cambio que, a su juicio, se realizó sin haber sido conversado con los parlamentarios.

En conversación con ADN Hoy, el legislador sostuvo que el problema no radica únicamente en la modificación técnica del proyecto, sino en la pérdida de confianza con el Ejecutivo.

“Después de que nosotros descubrimos que habían modificado algo sustantivo y que no estaba en ninguna conversación previa, nosotros dejamos caer este acuerdo. Lo más importante en esto es la confianza”, afirmó.

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Celis agregó que, si bien el diálogo sigue siendo parte de la política, hoy las condiciones cambiaron. “Yo creo que la esencia de la política siempre es dialogar, pero desde la buena fe y la confianza. Esa confianza hoy día está rota”, enfatizó.

El parlamentario explicó que el entendimiento original contemplaba una tasa corporativa de 23%, junto con una sobretasa que permitiría recaudar cerca de US$1.800 millones. Sin embargo, afirmó que la reducción al 22% disminuía considerablemente esos ingresos.

“Cuando el Gobierno mete esta indicación del 22%, finalmente esto es del 0,5%. La recaudación se disminuye un tercio y, segundo, la confianza se quiebra definitivamente”, sostuvo.

Celis también rechazó la versión del Ejecutivo de que se trató de un malentendido. “Esto no es una cuestión accesoria. Es una cuestión sustantiva”, dijo, apuntando directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aunque diferenciando su actuación de la del titular del Interior, Claudio Alvarado.

Finalmente, advirtió que la ruptura de confianzas podría afectar futuras negociaciones con La Moneda. “Romper la confianza con quienes puede conversar es pisarse la cola. Hay que restaurar esa confianza, y hoy día eso no está”, concluyó.

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