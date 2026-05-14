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Nuevo escándalo en el Real Madrid: Mbappé lanza dura acusación contra Arbeloa y el DT responde con todo

El delantero francés y el técnico español tuvieron un tenso cruce de declaraciones tras la victoria sobre el Real Oviedo por la antepenúltima fecha de La Liga.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / picture alliance

La tensión en el Real Madrid está lejos de disiparse. Este jueves, el conjunto merengue venció por 2-0 al Real Oviedo en el Santiago Bernabéu, por la antepenúltima fecha de La Liga de España, pero la victoria quedó en segundo plano debido a un tenso cruce de declaraciones entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa.

Al término del partido, el astro francés conversó con la prensa y explicó que arrancó el encuentro como suplente porque el DT le comunicó que actualmente es el cuarto delantero dentro del plantel, por detrás de Vinícius Junior, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Gonzalo García.

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“Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”, declaró en zona mixta.

“Con Arbeloa no tengo ningún problema. Hay que respetarlo. Tú tienes que aceptar la filosofía del entrenador y yo lo tengo que hacer mejor para jugar por delante de Vini, Gonzalo y Mastantuono. No veo las ruedas de prensa del míster. En casa tengo la televisión francesa, no la española”, agregó el ex PSG, quien fue fuertemente silbado durante el partido por los hinchas del Real Madrid.

La respuesta de Arbeloa

La réplica no se hizo esperar por parte del entrenador, quien negó haberle dicho al delantero francés que es el cuarto o quinto delantero del equipo: “Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, no sé qué decirte porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase”.

“Está claro que si no le pongo no puede jugar. Soy entrenador y decido quién juega y quién no. He hablado con Mbappé antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Alguien que hace cuatro días no ha jugado, hoy no podía empezar. No era un partido a vida o muerte", añadió el DT.

En esa línea, Arbeloa señaló que Mbappé “seguro que el domingo va a ser el primer delantero, como le he dicho, no tengo ningún problema con nadie. Entiendo que los que no juegan no estén contentos y puedo entenderlo, pero es una decisión basada en las circunstancias”.

Consultado sobre un posible distanciamiento con el delantero francés, aclaró: “No, he dicho que un jugador que hace cuatro días no podía estar en el banquillo he considerado que no jugara. Gonzalo se merecía el premio de jugar hoy. Mientras esté yo en esta silla voy a decidir quién juega, se llame como se llame. Si les parece bien, bien, y si no, que esperen al siguiente partido”.

Por último, el entrenador del Real Madrid se refirió a los silbidos que recibieron Mbappé y Vinícius por parte del público e intentó bajarle el tono a la polémica, asegurando que ambos van a ser capaces de revertir la situación: “Son dos pilares, los jugadores más desequilibrantes que tenemos. La afición es exigente y seguro que cuando empiecen a hacer goles y a jugar como saben, volverán los aplausos”.

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