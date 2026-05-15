A Gago le preguntan por uno de sus “cortados” en la U y su respuesta es categórica: “No me interesa”

Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile, habló en la previa del duelo de este domingo ante Cobresal por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026 y se refirió al difícil presente de Lucas Romero, quien ha tenido escasa continuidad desde su llegada a los azules, pero aun así fue incluido en la lista preliminar de 55 reservados de Paraguay para el Mundial 2026.

Consultado por los pocos minutos que ha sumado el volante y si su presencia en la lista guaraní podría influir en una mayor continuidad, el DT fue categórico: “Acá la prioridad es el club, independiente de si hay un jugador en una lista de selección. A mí no me interesa si hay jugadores convocados o si tienen que tener minutos o no”.

“Así es el fútbol, es una cuestión de rendimiento constante y de lo que yo creo en el día a día. A partir de eso voy a tratar de poner el mejor equipo posible y lo que creo que es mejor. No me voy a basar nunca en los nombres para hacer una formación, sino en lo que veo en los días de entrenamiento”, remarcó.

En esa línea, Gago profundizó en la situación de Lucas Romero y señaló: “Obviamente que Lucas tiene que seguir mejorando. Eso lo hablo personalmente con él en cuestiones de entrenamiento, como todos los futbolistas necesito que mejoren. Después la decisión del entrenador de quién juega o quién no, pasa por una cuestión de gustos y de lo que creo que puede pasar en el partido".

El técnico azul también se refirió al estado de Charles Aránguiz, quien reapareció de su lesión y jugó solo 45 minutos en la última derrota ante Unión La Calera. “Ha entrenado normal toda la semana, así que va a estar a disposición de estar en la lista de concentrados. Después veremos si juega o no, si juega los 90 minutos o menos. Eso no lo puedo decir hoy”, afirmó.

Además, habló sobre el momento de Lucas Assadi, quien renovó su contrato con la U hasta 2028. “En el caso de los futbolistas jóvenes, tienen que crecer, jugar y aprovechar las oportunidades. Independiente de si a Lucas le ha tocado jugar o no, que no haya jugado los últimos partidos no implica que no lo tenga en consideración, al contrario. Es un jugador que está en consideración, que necesito que siga creciendo como futbolista y tenga esos partidos, en los minutos que tenga”, sostuvo.

Finalmente, Fernando Gago esquivó las consultas por el reportaje de Ciper sobre los nexos entre Azul Azul y exdueños de Huachipato que salpican al gerente deportivo Manuel Mayo. “Lo que hacemos nosotros es dedicarnos a la parte deportiva. Yo la relación la tengo directamente con Manuel (Mayo), con él hablo de los posibles fichajes, salidas y los juveniles. La relación es muy clara desde lo deportivo y a partir de eso se crea el sistema de conversación diaria que tengo en el club. Después de los temas externos, no me corresponde hablar”, sentenció.