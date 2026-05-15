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“Next”: la reacción de Ronald Fuentes ante la marginación de uno de los arqueros en Unión Española

El entrenador de los hispanos desestimó explicitar la razón por la cual Martín Parra no ha jugado en lo que va del año.

Carlos Madariaga

“Next”: la reacción de Ronald Fuentes ante la marginación de uno de los arqueros en Unión Española

En medio de un rendimiento ascendente en la Primera B, sumando ya tres victorias concecutivas que lo tienen en zona de liguilla, Unión Española está inmerso en la polémica.

Todo luego de una serie de antecedentes que apuntan a justificar la suplencia en el ascenso de Martín Parra, quien fuera titular en la segunda mitad de la campaña el año pasado, la que terminó con el club perdiendo la categoría.

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Al margen del buen nivel de quien hoy ocupa la portería del elenco hispano, Julio Fierro, se han planteado razones fuera de lo netamente deportivo para el hecho que Parra no haya sumado un solo minuto en la actual temporada.

Por una parte, según información de ADN Deportes, el ex Huachipato estaría viendo la posibilidad de acogerse a la “Ley Karin” para destrabar su salida del club.

A ello se suma también lo planteado por “La Hora de King Kong”, antecedentes también conocidos por ADN Deportes, en torno a una decisión del dueño de Unión Española, Jorge Segovia, para que Martín Parra, único jugador del plantel que es representado por Fernando Felicevich, no ve actividad en cancha.

En la conferencia de prensa de este viernes, en la previa al duelo del lunes ante Deportes Iquique, el DT del club, Ronald Fuentes, evitó abordar el tema.

“Next, next”, fue lo único que dijo al respecto el entrenador del cuadro de Santa Laura, sumándose a la negativa en la directiva del equipo, ante las consultas de ADN Deportes, para abordar el tema, sin desestimarlo explícitamente.

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