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“Un chico de 18 años escribiendo...”: la tajante respuesta de Ortiz por críticas de los hinchas de Colo Colo

El DT del “Cacique” se pronunció en conferencia de prensa antes de enfrentar a Ñublense por el Campeonato Nacional.

Daniel Ramírez

“Un chico de 18 años escribiendo...”: la tajante respuesta de Ortiz por críticas de los hinchas de Colo Colo

“Un chico de 18 años escribiendo...”: la tajante respuesta de Ortiz por críticas de los hinchas de Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, habló este viernes en conferencia de prensa luego del último tropiezo ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, donde los albos dejaron escapar una gran chance para meterse en semifinales.

“A nadie le gusta perder, más sabiendo que un triunfo significaba pasar de ronda. Hay que observar, corregir, analizar y que no vuelva a suceder este domingo, donde jugaremos contra un rival difícil por el Campeonato Nacional”, señaló el DT del “Cacique”.

Sobre el próximo rival, Ñublense, el técnico argentino comentó: “Es un equipo muy competitivo con un sistema de juego que le ha resultado muy bien y está prendido en la tabla de mitad hacia arriba. El rival tiene un técnico muy inteligente que sabe utilizar a sus jugadores”.

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Además, Ortiz fue consultado por las críticas de los hinchas albos que sostienen que Colo Colo ha estado al debe en partidos claves. “Yo estoy enfocado en que el equipo pueda mostrar una mejor versión en cada partido y que podamos sacar un buen resultado. No tengo otra respuesta de lo que sucede en las redes sociales, sabiendo que detrás puede haber un chico de 18 años escribiendo”, respondió.

Por otro lado, el estratega confirmó que Maximiliano Romero seguirá ausente en Colo Colo. “Maxi no va a llegar al partido del domingo. Lamentablemente, no se ha podido recuperar”, indicó.

“Tengo hasta el día de mañana para pensar y analizar cuáles son las mejores opciones para enfrentar a un gran rival”, concluyó Fernando Ortiz.

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