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Tía Yoli lanza inesperada predicción para el Presidente Kast: anunció repunte y habló del “error” clave del Gobierno

“¿Hasta cuándo estamos peleando como el perro y el gato?“, cuestionó la tarotista y supuesta vidente.

Javier Méndez

Tía Yoli lanza inesperada predicción para el Presidente Kast: anunció repunte y habló del “error” clave del Gobierno

Recientemente Yolanda Sultana realizó una transmisión en vivo en redes sociales y no pudo evitar referirse al desempeño del Presidente José Antonio Kast durante sus primeros meses de gobierno.

La supuesta vidente se “conectó” con alguna fuerza invisible y planteó al inicio del live: “Señor Kast, realmente usted lleva pocos meses, (pero) yo veo que Chile va a empezar a dar luz el próximo año”, afirmó.

Que la gente sea tolerante, porque realmente hay un odio en el mundo entero desde que nacieron los romanos y sacrificaron a un hombre en la cruz”, teorizó al mostrar su faceta de teóloga.

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“Señor Kast, usted la única falta que ha tenido, y no sé quién le dio ese consejo, es el CAE; si no, nadie lo hubiese pifiado ni aquí ni en la quebrada del ají”, comentó.

Luego señaló que se vendrían reuniones con presidentes mundiales y ventas al extranjero. “Chile sale adelante de Arica a Puerto Williams, pero calma, no sean tan apresurados. Chile no es de un partido, somos todos los chilenos que pagamos”, sumó. “¿Hasta cuándo, diablo, estamos peleando como el perro y el gato?”, cuestionó.

Unos pocos minutos después insis tió.“Como me llamo Yolanda Sultana. ¿Se acuerdan que yo dije que el señor Kast sería presidente de la República y que las cajas estaban vacías? ¿Se acuerdan?”, afirmó casi al cierre.

Según ella, nunca falla. “Tesoro, todo lo que he dicho de terremotos y guerras se está cumpliendo”, argumentó la mujer desde Ñuñoa.

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