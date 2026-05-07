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VIDEO. Cata Vallejos sorprende y agradece el apoyo de Karol Lucero: “Cuando te dicen algo bonito...”

La nueva participante de Miss Universo Chile se refirió al mensaje del comunicador tras su ingreso al concurso.

Felipe Romo

Cata Vallejos sorprende y agradece el apoyo de Karol Lucero: “Cuando te dicen algo bonito...”

Cata Vallejos vivió semanas intensas en medio de sus intenciones de formar parte de Miss Universo Chile, donde en un inicio fue destituida por “incumplimiento de deberes”, pero logró regresar mediante el repechaje representando a Pucón, algo que le valió críticas.

La influencer formará parte de las 30 participantes que deberán presentarse el próximo 9 de mayo para comenzar su camino en la competencia.

Vallejos fue invitada al programa “Plan Perfecto”, donde fue consultada acerca del apoyo público que recibió de su ex pareja, Karol Lucero.

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Mira yo como la de él (su ex) y cualquier persona que hable algo bonito... Él también me conoce, entonces fue bonito”, comenzó diciendo.

La ex “Calle 7″ cerró agradeciendo el mensaje que le dedicó el animador en el inicio de su travesía para lograr ingresar al concurso.

Así también, aprovechó de defender su candidatura por Pucón ante las reiteradas críticas, afirmando que “no es un concurso arreglado, es un concurso que va por todas las de su ley”.

Yo me la estoy jugando igual que cualquier niña que está ahí luchando por sus sueños”, cerró.

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