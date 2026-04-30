VIDEO. Cata Vallejos se defiende tras su sorpresiva desvinculación de Miss Universo: “Nada ni nadie me va a parar”
La influencer realizó un live en TikTok donde explicó su situación y expresó su descontento.
Cata Vallejos recibió la sorpresiva noticia de que había sido desvinculada de Miss Universo Chile, con motivo de “incumplimiento de obligaciones relacionadas a su rol”.
La ex “Calle 7″ no tardó en responder a esto y realizó una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, donde se defendió de este hecho.
“Fue súper sorpresivo todo, pero les puedo decir que no he tenido ningún incumplimiento de ningún contrato ni nada”, comenzó diciendo.
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“Quiero hacer lo posible para participar”
“Esperemos que esto se solucione de la mejor manera, yo quiero seguir. Yo ya me puse de frente y en todos lados que mi objetivo es querer hacerlo bien, de querer participar”, continuó Cata Vallejos.
En esa línea, aseguró que no se dará por vencida ante esta situación y afirmó que “nada ni nadie me va a parar” y que está convencida de que “está haciendo las cosas bien”.
“Hay un repechaje que creo que se abrió hace dos semanas, así que veremos si puedo postular por ahí. Quiero hacer lo posible para participar”, cerró la influencer.
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