Director de Miss Universo aclara destitución de Cata Vallejos con duro mensaje: “Individualista, rasgos de superioridad...”

La desvinculación de Cata Vallejos de Miss Universo La Reina tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, ya que fue pocos días después de que la influencer confirmara su participación.

Desde la organización del concurso comunicaron que esto se debió al “incumplimiento de obligaciones fundamentales” de su rol dentro de la competición.

Vallejos se defendió mediante un directo en su cuenta personal de TikTok, alegando que ella “nunca incumplió ningún contrato” y que no se iba a dar por vencida intentando una repostulación.

Sin embargo, ahora fue el director de Miss Universo La Reina salió a reafirmar la postura de la organización sobre el despido de Vallejos mediante un comunicado en redes sociales.

“Esta decisión se ha tomado en conformidad al contrato vigente, debido a incumplimientos de obligaciones fundamentales asociadas al rol, especialmente en materias de conducta, respeto hacia la organización y cumplimiento de compromisos adquiridos”, redactó en su mensaje.

Además, explicó que este procedimiento involucró el envío de un correo electrónico formal hacia Vallejos donde se le informó su desvinculación.

En cuanto a cuáles habrían sido las conductas que detonaron esta decisión, Garrido detalló “conductas de carácter individualista, rasgos de superioridad, escasa disposición al trabajo colaborativo, tendencia a imponer criterios de manera unilateral y una limitada apertura a la autocrítica”.

“No permitiré situaciones que vulneren el respeto, la convivencia profesional ni los principios que sustentan nuestro trabajo”, cerró.