;

Director de Miss Universo aclara destitución de Cata Vallejos con duro mensaje: “Individualista, rasgos de superioridad...”

“Es un contexto marcado por actitudes impropias del estándar profesional que exige esta organización”, afirmó.

Felipe Romo

Director de Miss Universo aclara destitución de Cata Vallejos con duro mensaje: “Individualista, rasgos de superioridad...”

La desvinculación de Cata Vallejos de Miss Universo La Reina tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, ya que fue pocos días después de que la influencer confirmara su participación.

Desde la organización del concurso comunicaron que esto se debió al “incumplimiento de obligaciones fundamentales” de su rol dentro de la competición.

Vallejos se defendió mediante un directo en su cuenta personal de TikTok, alegando que ella “nunca incumplió ningún contrato” y que no se iba a dar por vencida intentando una repostulación.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, ahora fue el director de Miss Universo La Reina salió a reafirmar la postura de la organización sobre el despido de Vallejos mediante un comunicado en redes sociales.

Esta decisión se ha tomado en conformidad al contrato vigente, debido a incumplimientos de obligaciones fundamentales asociadas al rol, especialmente en materias de conducta, respeto hacia la organización y cumplimiento de compromisos adquiridos”, redactó en su mensaje.

Además, explicó que este procedimiento involucró el envío de un correo electrónico formal hacia Vallejos donde se le informó su desvinculación.

En cuanto a cuáles habrían sido las conductas que detonaron esta decisión, Garrido detalló “conductas de carácter individualista, rasgos de superioridad, escasa disposición al trabajo colaborativo, tendencia a imponer criterios de manera unilateral y una limitada apertura a la autocrítica”.

No permitiré situaciones que vulneren el respeto, la convivencia profesional ni los principios que sustentan nuestro trabajo”, cerró.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad