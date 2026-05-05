La echaron pero no se rinde: Cata Vallejos regresa a Miss Universo Chile y representará a esta comuna

Este martes se realizaron los repechajes de Miss Universo Chile, instancia en la que diversas concursantes buscaron asegurar un cupo en el certamen de belleza. Entre ellas estaba Catalina Vallejos.

Hace unas semanas, la influencer había sido desvinculada de Miss Universo La Reina por incumplimientos de obligaciones, lo que la dejó fuera de competencia.

En esta oportunidad, Vallejos logró quedarse con uno de los cuatro cupos disponibles en el repechaje y representará a la comuna de Pucón.

A través de su cuenta de Instagram, agradeció el apoyo de sus seguidores durante este proceso y ahora buscará convertirse en la sucesora de Ina Moll.

Los otros cupos fueron para Scarlette Hermosilla, Javiera Pino y Jopi Flores, quienes representarán a Lo Barnechea, Huechuraba y la Antártica, respectivamente.