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“Ella no representa a Pucón”: duras críticas a Cata Vallejos por reingreso a Miss Universo Chile

La influencer ganó el repechaje del concurso de belleza tras su polémica salida.

Felipe Romo

“Ella no representa a Pucón”: duras críticas a Cata Vallejos por reingreso a Miss Universo Chile

Cata Vallejos sorprendió con su regreso a Miss Universo Chile tras ser destituida solo días antes por “incumplimiento de labores”, además de recibir comentarios acerca de conductas “individualistas” por parte de la dirección del concurso.

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La ex chica reality ganó el repechaje representando a Pucón, hecho que le valió ser blanco de críticas en redes sociales por su poca afiliación con la comuna.

En Pucón no te quieren de candidata”, “Ella no representa Pucón”, “Dale la oportunidad a chicas que son de acá, tú ya tuviste la tuya y no ganaste”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su publicación en Instagram.

Por su parte, Vallejos dedicó un mensaje hacia la comuna del sur de Chile, afirmando que “la representará con todas sus fuerzas”.

Por parte de la organización de Miss Universo se informó que el próximo 9 de mayo las 30 candidatas comenzarán su camino para llevarse la corona.

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