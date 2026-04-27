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Karol Lucero sorprende con apoyo a Cata Vallejos para ser Miss Universo Chile: “Tiene herramientas físicas e intelectuales...”

El animador se manifestó en redes sociales al ser consultado por el anuncio de su expareja.

Felipe Romo

Karol Lucero sorprende con apoyo a Cata Vallejos para ser Miss Universo Chile: “Tiene herramientas físicas e intelectuales...”

Catalina Vallejos confirmó que presentará su candidatura para participar en el Miss Universo Chile 2026, tras varias semanas donde mostró su preparación mediante redes sociales.

Las reacciones no tardaron en llegar, y una de ellas vino de su expareja Karol Lucero, quien fue consultado acerca de la participación de la influencer en las pasarelas.

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No me gusta hablar mucho de mis exparejas, sin embargo, esto tiene otra connotación (...) Miss Universo en nuestro país ha tenido una relevancia bastante diferente a cómo era antes, desde Celeste Viel, Emilia (Dides) o la representación de Inna Moll, que han sido espectaculares”, comenzó diciendo.

El animador alabó las competencias de Vallejos en el ámbito de la belleza, y afirmó que “debe ser una de las mujeres más guapas de las últimas dos décadas en Chile”.

Tiene todas las herramientas intelectuales y físicas para ser una gran representante de nuestro país”, cerró diciendo Lucero.

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