;

“Como esposa no le has ganado a nadie, no lo pudiste retener. El hombre se acuesta con una y otra todos los días”

Junior Playboy volvió a disparar tras su expulsión de “Fiebre de Baile”

Javier Méndez

“Como esposa no le has ganado a nadie, no lo pudiste retener. El hombre se acuesta con una y otra todos los días”

En marzo de este año, y de forma totalmente sorpresiva, Junior Playboy fue expulsado del programa Fiebre de baile de Chilevisión. Fiel a su estilo, se retiró con escándalo.

“Dinosaurio, lleva como 80 años en la tele; váyase a criar a sus nietos”, fue el mensaje que le envió a Raquel Argandoña mientras caminaba por el canal y los medios lo seguían.

El detonante del problema fue un roce con Francisca García-Huidobro, miembro del jurado. Junior le habría dicho “viniste a hincharme las hueas” y aquello indignó a la presidenta, Argandoña.

Pese al paso del tiempo, el exchico reality no se ha olvidado del mal rato que pasó y en una entrevista reciente lanzó un nuevo dardo contra la figura de Primer Plano.

Revisa también:

ADN

“¿Qué le dirías a Fran si la tuvieras de frente?“, le preguntaron en el programa Cuéntame todo y exagera en YouTube. José Luis Concha no lo pensó demasiado.

“Fran, ¿qué estás haciendo en hoy en la televisión? No soy solo yo, somos muchas personas que no te soportamos, tu voz chillona, tu participación tan florerito (...) Tú como que pasas el límite", criticó.

“Sigues agarrándote con los concursantes y no sé quién te ha dado a ti esa facultad, si como actriz no le has ganado a nadie; como esposa tampoco, porque no lo pudiste retener (a Julio César Rodríguez). Ver que ‘mi hombre’ se acuesta con una y otra todos los días, debe marcarte”, sumó.

Estás en la tele porque juegan con tus emociones. Eres la pobre mujer que vive enamorada del hombre”, sostuvo mientras fingía un llanto melodramático.

Peleándose al otro como si fuera el más lindo, habiendo tanto hue... más normal, pero bueno, los gustos...”, cerró.

Revisa la entrevista completa a Junior Playboy a continuación:

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad