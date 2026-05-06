“Como esposa no le has ganado a nadie, no lo pudiste retener. El hombre se acuesta con una y otra todos los días”

En marzo de este año, y de forma totalmente sorpresiva, Junior Playboy fue expulsado del programa Fiebre de baile de Chilevisión. Fiel a su estilo, se retiró con escándalo.

“Dinosaurio, lleva como 80 años en la tele; váyase a criar a sus nietos”, fue el mensaje que le envió a Raquel Argandoña mientras caminaba por el canal y los medios lo seguían.

El detonante del problema fue un roce con Francisca García-Huidobro, miembro del jurado. Junior le habría dicho “viniste a hincharme las hueas” y aquello indignó a la presidenta, Argandoña.

Pese al paso del tiempo, el exchico reality no se ha olvidado del mal rato que pasó y en una entrevista reciente lanzó un nuevo dardo contra la figura de Primer Plano.

“¿Qué le dirías a Fran si la tuvieras de frente?“, le preguntaron en el programa Cuéntame todo y exagera en YouTube. José Luis Concha no lo pensó demasiado.

“Fran, ¿qué estás haciendo en hoy en la televisión? No soy solo yo, somos muchas personas que no te soportamos, tu voz chillona, tu participación tan florerito (...) Tú como que pasas el límite", criticó.

“Sigues agarrándote con los concursantes y no sé quién te ha dado a ti esa facultad, si como actriz no le has ganado a nadie; como esposa tampoco, porque no lo pudiste retener (a Julio César Rodríguez). Ver que ‘mi hombre’ se acuesta con una y otra todos los días, debe marcarte”, sumó.

“Estás en la tele porque juegan con tus emociones. Eres la pobre mujer que vive enamorada del hombre”, sostuvo mientras fingía un llanto melodramático.

“Peleándose al otro como si fuera el más lindo, habiendo tanto hue... más normal, pero bueno, los gustos...”, cerró.