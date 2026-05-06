Adulto mayor muere tras caer desde cuarto piso de hospital en Curanilahue

Durante la madrugada de este martes, un hombre de 68 años murió tras caer desde el cuarto piso del Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela, en la comuna de Curanilahue, región del Biobío.

De acuerdo con información del Servicio de Salud Arauco, el paciente había ingresado la noche del lunes al Servicio de Urgencias con un diagnóstico de colangitis leve. Posteriormente, fue derivado al área médico-quirúrgica respiratoria para continuar con su tratamiento.

Sin embargo, cerca de las 02:00 horas, y por causas que aún se investigan, el adulto mayor cayó desde el cuarto nivel del recinto asistencial. Personal médico activó de inmediato los protocolos de emergencia y realizó maniobras de reanimación, las que no lograron revertir su estado, confirmándose su fallecimiento en el lugar.

El subdirector de gestión asistencial del Servicio de Salud Arauco, Luca Mansueto, señaló que “el equipo clínico activó todos los protocolos correspondientes, informando oportunamente a los familiares y autoridades, además de adoptar medidas para resguardar el funcionamiento del servicio”.

Las autoridades se encuentran recopilando antecedentes para esclarecer la dinámica del hecho y determinar eventuales responsabilidades.