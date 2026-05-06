Seleccionado argentino recibe duro golpe de la FIFA: arriesga perderse el Mundial

Este miércoles, la FIFA confirmó un duro golpe para el futbolista argentino Gianluca Prestianni a raíz de la sanción que le impuso la UEFA por un “comportamiento discriminatorio” contra Vinicius Junior durante un encuentro por la Champions League.

El jugador del Benfica había sido castigado con seis partidos correspondientes a torneos europeos, pero ahora la FIFA decidió extender dicha sanción a nivel mundial, es decir, se incluyen todas las competiciones oficiales tanto de clubes como de selecciones.

Esto implica que Prestianni podría perderse los primeros compromisos del Mundial 2026 con la selección argentina, en caso de ser convocado. Frente a esta situación, el delantero de 20 años podría quedar fuera de la nómina que entregará el técnico Lionel Scaloni en unas semanas más.

En cuanto al castigo, tres de los seis partidos son de cumplimiento obligatorio, mientras que los otros tres quedaron en suspenso durante un período de dos años. Gianluca Prestianni ya cumplió con uno, así que le quedan dos partidos más de suspensión.

El atacante trasandino fue sancionado por un hecho ocurrido el pasado 17 de febrero, cuando Benfica y Real Madrid se enfrentaron por la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League. En aquel partido, Prestianni se cubrió la boca con la mano y lanzó insultos racistas hacia Vinicius Junior, situación que fue denunciada por el delantero brasileño.

Tras el incidente, la UEFA abrió una investigación a cargo de un inspector designado por el organismo. Luego de analizar lo ocurrido, el ente rector del fútbol europeo decidió castigar al jugador argentino.