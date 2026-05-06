¿Adiós a Movistar? Este será el nuevo nombre y cambios de la empresa de telecomunicaciones en Chile

17 de Junio de 2022 / PROVIDENCIA La Torre telefónica perteneciente a la empresa Movistar refuerza su fachada para la próxima reapertura, el edificio fue dañado durante la protestas del estallido Social FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

De CTC a Telefónica, de ahí a Movistar y luego ¿será Tigo? Los clientes más antiguos de la empresa de telefonía podrían ver muy pronto cómo aparece un nuevo nombre en sus boletas.

Después de más de tres décadas, la compañía de capitales españoles vendió en febrero su operación en Chile a Millicom, que oficializa directorio en Chile y alista cambio de marca.

La telco, originaria de Luxemburgo, confirmó el aterrizaje de cinco directivos, según informa el DF. La compañía informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de su nueva administración en Chile, donde hasta ahora sigue operando bajo las sociedades de Telefónica.

Esto debería cambiar con la respectiva migración de la marca Movistar a Tigo, nombre con el que Millicom hoy ofrece sus servicios en países como Colombia, Panamá, y Ecuador, según informa el DF.

¿Cuándo llegaría Tigo a Chile?

El CEO de Millicom, Marcelo Benítez, no entregó un plazo concreto para el reemplazo de la marca Movistar a Tigo, pero hay señales de que este cambio será más pronto de lo esperado.

Una de las pistas ocurrió ya en el mail de los trabajadores: desde el aterrizaje los nuevos controladores, algunas direcciones de correo electrónico de trabajadores de Telefónica han pasado a ser @Tigo.cl.