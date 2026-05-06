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Campaña solidaria logra reconstrucción total de viviendas de emergencia en Ñuble y Biobío: benefició a casi 900 personas

La iniciativa estuvo destinada a apoyar a las familias afectadas por los incendios forestales. “Cuando el país se articula, es posible llegar rápido”, destacaron desde TECHO-Chile.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno

Agencia Uno

TECHO-Chile presentó los resultados de la campaña “Donde Chile nos necesita”, iniciativa enfocada en la reconstrucción de viviendas de emergencia para familias afectadas por los incendios forestales registrados durante el verano de este año en las regiones de Ñuble y Biobío.

En el marco de su Cuenta Pública de la Emergencia 2026, la organización detalló que, en conjunto con BancoEstado, concretó la construcción y entrega de 302 viviendas de emergencia, cumpliendo el 100% de las soluciones comprometidas.

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Estas soluciones beneficiaron a casi 900 personas, permitiendo que cientos de familias recuperaran condiciones básicas de habitabilidad en un contexto de alta vulnerabilidad. Según indicó la entidad, esto fue posible gracias al trabajo de casi 1.743 voluntarios.

“Cuando el país se articula, es posible llegar rápido”

Al respecto, Gonzalo Rodríguez, director Ejecutivo de TECHO-Chile, señaló: “Esta emergencia volvió a demostrar que cuando el país se articula, es posible llegar rápido y con soluciones concretas a quienes más lo necesitan”.

Por su parte, el presidente de BancoEstado, Mario Farren, sostuvo que “es un orgullo participar y colaborar con TECHO-Chile en esta alianza, habiendo sido un instrumento que facilitó el acceso a soluciones habitacionales para las familias afectadas por los incendios”.

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Cedida | Cuenta Pública de la Emergencia 2026 de TECHO-Chile

En la instancia, la organización lanzó un Monitor de Transparencia, una plataforma digital que permitirá acceder a información detallada sobre donaciones, ejecución de recursos y ubicación de los proyectos, reforzando su compromiso con la rendición de cuentas y la confianza pública.

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