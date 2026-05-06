Doble ataque homicida en La Pintana: sujeto balea a dos amigos que compartían en su casa en La Pintana

Un violento ataque armado dejó a dos hombres heridos durante la madrugada en la comuna de La Pintana, en la zona sur de Santiago.

El hecho ocurrió en el sector del pasaje Santa Lucía con Antonio Machado, mientras un grupo de amigos compartía en el antejardín de una vivienda.

Según los primeros antecedentes, un sujeto llegó hasta el lugar con una pistola en la mano, ingresó por el portón principal, que se encontraba abierto, y disparó contra dos integrantes del grupo. Ambos recibieron impactos balísticos en sus piernas.

Ataque armado en La Pintana dejó a una persona en riesgo vital

De acuerdo con la información preliminar, el agresor entró por el portón principal del antejardín y luego abrió fuego contra dos de los amigos, antes de escapar del sitio del suceso. Hasta ahora, no se ha informado la detención del responsable.

Tras el ataque, vecinos o testigos alertaron a Carabineros, mientras personal del SAMU llegó al lugar para entregar los primeros auxilios a los heridos. Posteriormente, ambos fueron trasladados hasta el Hospital Padre Hurtado.

Uno de los baleados se mantiene en estado grave y en riesgo vital, según la información conocida durante las primeras diligencias. El segundo afectado quedó con lesiones de carácter reservado, por lo que su evolución médica seguirá siendo monitoreada.

En el lugar trabaja personal especializado de Carabineros, incluyendo el Laboratorio de Criminalística y el OS9, con el objetivo de levantar evidencia, empadronar testigos y revisar posibles cámaras de seguridad del sector.

La investigación deberá establecer si el ataque fue dirigido contra las víctimas o si responde a otro tipo de conflicto previo. Además, se busca determinar la ruta de escape del autor de los disparos y su eventual participación junto a terceros.