En la edición de Los Tenores de este jueves 30 de abril, nuestros panelistas conversaron con Sebastián “Zanahoria” Pérez, luego de sus tres penales atajados en el empate entre Palestino y Gremio por Copa Sudamericana.

Leonardo Burgueño, Cristian Arcos, Pamela Juanita Cordero, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron la victoria de la Universidad Católica ante Barcelona de Guayaquil en Copa Libertadores, comentaron las palabras de Fernando Zampedri y el desglose de Daniel Garnero.

Además, escucharon el análisis de Fernando Gago previo al duelo ante Deportes La Serena y anticiparon el partido pendiente por la Liga de Primera entre Colo Colo y Coquimbo Unido.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 30 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.