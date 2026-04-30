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VIDEO. Los Tenores, entre el triunfo de la UC en Ecuador y el diálogo con Sebastián “Zanahoria” Pérez

En el programa de este jueves, nuestros panelistas también comentaron el presente de Colo Colo y la Universidad de Chile.

Javier Catalán

Radio ADN

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En la edición de Los Tenores de este jueves 30 de abril, nuestros panelistas conversaron con Sebastián “Zanahoria” Pérez, luego de sus tres penales atajados en el empate entre Palestino y Gremio por Copa Sudamericana.

Leonardo Burgueño, Cristian Arcos, Pamela Juanita Cordero, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron la victoria de la Universidad Católica ante Barcelona de Guayaquil en Copa Libertadores, comentaron las palabras de Fernando Zampedri y el desglose de Daniel Garnero.

Además, escucharon el análisis de Fernando Gago previo al duelo ante Deportes La Serena y anticiparon el partido pendiente por la Liga de Primera entre Colo Colo y Coquimbo Unido.

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ADN

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 30 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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