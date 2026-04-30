VIDEO. Los Tenores, entre el triunfo de la UC en Ecuador y el diálogo con Sebastián “Zanahoria” Pérez
En el programa de este jueves, nuestros panelistas también comentaron el presente de Colo Colo y la Universidad de Chile.
En la edición de Los Tenores de este jueves 30 de abril, nuestros panelistas conversaron con Sebastián “Zanahoria” Pérez, luego de sus tres penales atajados en el empate entre Palestino y Gremio por Copa Sudamericana.
Leonardo Burgueño, Cristian Arcos, Pamela Juanita Cordero, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron la victoria de la Universidad Católica ante Barcelona de Guayaquil en Copa Libertadores, comentaron las palabras de Fernando Zampedri y el desglose de Daniel Garnero.
Además, escucharon el análisis de Fernando Gago previo al duelo ante Deportes La Serena y anticiparon el partido pendiente por la Liga de Primera entre Colo Colo y Coquimbo Unido.
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Revive la edición de Los Tenores de este jueves 30 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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