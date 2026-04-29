El cálculo que le permite a la UC ser puntero en Copa Libertadores: revisa el positivo balance de los chilenos de Copa Libertadores y Sudamericana
El elenco cruzado simboliza el buen presente de los elencos nacionales luego de completar la primera mitad de la fase de grupos de los torneos continentales.
Este miércoles finalizó la disputa de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026.
En esta semana, los elencos nacionales completaron dos victorias (UC ante Barcelona en Libertadores; O’Higgins ante Boston River en Sudamericana), dos empates (Palestino con Gremio y Audax Italiano ante Boston River en Sudamericana) y una sola derrota (Coquimbo Unido con Universitario).
Al momento de ampliar la mirada a lo que va de la campaña internacional en fase de grupos, el balance no es menor: 6 victorias, 4 empates y 5 derrotas, con un 48,8% de rendimiento.
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En el caso de la Libertadores, la UC es el puntero inesperado de su grupo, igualando en puntos (6) con Cruzeiro y Boca Juniors, dejando a Barcelona último, sin unidades.
¿Por qué los cruzados son líderes si tienen menor diferencia de gol que los xeneizes (+3 de los argentinos y +1 de los chilenos)? Esto porque el reglamento del torneo contempla como primer criterio de desempate los partidos entre sí, dejando todo igual: la UC le ganó a Cruzeiro, pero perdió con Boca Juniors, que a su vez cayó con los brasileños, todos con +1 en el balance.
Ahi entra el criterio de los goles a favor en los partidos entre sí, lio que deja a los de la franja punteros por haber anotado 3 tantos, mientras que trasandinos y brasileños solo 2.
Respecto de Coquimbo Unido, los “piratas” son terceros del grupo B con 4 puntos, aún con chances de dar alcance a Nacional (5 pts) y Tolima (4 puntos, pero con la derrota ante los colombianos como diferencial).
¿Y en la Copa Sudamericana? El mejor aspectado es O’Higgins, segundo de su grupo con 6 unidades, solo una menos que el líder, Sao Paulo.
Audax Italiano también es puntero de su grupo, con los mismos 4 puntos de Olimpia, pero con los paraguayos aún debiendo jugar este jueves.
Palestino, en tanto, con solo 2 unidades, es último en su zona, donde Montevideo City Torque lidera con 6 puntos.
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