El cálculo que le permite a la UC ser puntero en Copa Libertadores: revisa el positivo balance de los chilenos de Copa Libertadores y Sudamericana / MARCOS PIN

Este miércoles finalizó la disputa de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026.

En esta semana, los elencos nacionales completaron dos victorias (UC ante Barcelona en Libertadores; O’Higgins ante Boston River en Sudamericana), dos empates (Palestino con Gremio y Audax Italiano ante Boston River en Sudamericana) y una sola derrota (Coquimbo Unido con Universitario).

Al momento de ampliar la mirada a lo que va de la campaña internacional en fase de grupos, el balance no es menor: 6 victorias, 4 empates y 5 derrotas, con un 48,8% de rendimiento.

¿Cómo van en los grupos los equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana?

En el caso de la Libertadores, la UC es el puntero inesperado de su grupo, igualando en puntos (6) con Cruzeiro y Boca Juniors, dejando a Barcelona último, sin unidades.

¿Por qué los cruzados son líderes si tienen menor diferencia de gol que los xeneizes (+3 de los argentinos y +1 de los chilenos)? Esto porque el reglamento del torneo contempla como primer criterio de desempate los partidos entre sí, dejando todo igual: la UC le ganó a Cruzeiro, pero perdió con Boca Juniors, que a su vez cayó con los brasileños, todos con +1 en el balance.

Ahi entra el criterio de los goles a favor en los partidos entre sí, lio que deja a los de la franja punteros por haber anotado 3 tantos, mientras que trasandinos y brasileños solo 2.

Respecto de Coquimbo Unido, los “piratas” son terceros del grupo B con 4 puntos, aún con chances de dar alcance a Nacional (5 pts) y Tolima (4 puntos, pero con la derrota ante los colombianos como diferencial).

¿Y en la Copa Sudamericana? El mejor aspectado es O’Higgins, segundo de su grupo con 6 unidades, solo una menos que el líder, Sao Paulo.

Audax Italiano también es puntero de su grupo, con los mismos 4 puntos de Olimpia, pero con los paraguayos aún debiendo jugar este jueves.

Palestino, en tanto, con solo 2 unidades, es último en su zona, donde Montevideo City Torque lidera con 6 puntos.