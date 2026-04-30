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Así quedaron las dos comisiones conformadas por el nuevo directorio de Blanco y Negro

La orgánica zanjó a los integrantes de la Comisión Fútbol y de la Comisión Gestión del club.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

Así quedaron las dos comisiones conformadas por el nuevo directorio de Blanco y Negro

Así quedaron las dos comisiones conformadas por el nuevo directorio de Blanco y Negro / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Han sido días movidos para Blanco y Negro, considerando que ayer miércoles se desarrolló la Junta de Accionistas que implicó cambios en el directorio que rige los destinos de Colo Colo.

Al respecto, no solo se ratificó a Jaime Pizarro con un cargo ejecutivo, donde estará a cargo de la dirección deportiva de todas las áreas del club.

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A eso se suma también la elección, tras la primera reunión del nuevo directorio, de dos comisiones que velarán por el desarrollo del club.

Por una parte está la Comisión Fútbol, conformada por Jaime Pizarro, Eduardo Loyola, Edison Marchant y liderada por Aníbal Mosa.

En tanto, la Comisión Gestión será comandada por Edmundo Valladares y la completan Aziz Mosa, Paul Fontaine y Paloma Norambuena.

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