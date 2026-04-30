Colo Colo se pone al día en la Liga de Primera derrotando a Coquimbo Unido en el Monumental / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

En medio del desarrollo de los partidos por la cuarta fecha de la fase de la Copa de la Liga, el Campeonato Nacional 2026 podrá ponerse al día.

Esto considerando que el domingo 3 de mayo se disputará un duelo pendiente por la novena fecha, cuando Coquimbo Unido debió postergar su choque contra Colo Colo al no cumplir el tiempo mínimo de descanso de cara a su viaje en aquel entonces para medirse con Universitario por Copa Libertadores.

En el Estadio Monumental, los albos tienen la chance de, en caso de ganar, quedar como únicos líderes del fútbol chileno, mientras que el cuadro nortino apunta a ganar con tal de acercarse a la zona alta de la tabla.

Colo Colo vs. Coquimbo Unido en vivo, en directo, online, y TV

El choque entre el “Cacique” y los “piratas” lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 3 de mayo

FINAL | Colo Colo 3-1 Coquimbo Unido | Monumental

Goles: 1-0; 45′+5 Maximiliano Romero, penal (CC) | 1-1; 55′ Guido Vadalá (COQ) | 2-1; 83′ Javier Correa (CC) | 3-1; 85′ Javier Correa (CC)